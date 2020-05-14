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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T06:51
https://ria.ru/20200514/1571410676.html
В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол
https://cdn22.img.ria.ru/images/151955/91/1519559137_0:53:2310:1352_1036x0_80_0_0_d983698cd2612c103575850375dbbcb6.jpg
РИА Новости

В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол

06:51 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрактические занятия в автошколе
Практические занятия в автошколе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Практические занятия в автошколе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Автошколы Забайкальского края при соблюдении мер безопасности, введенных в связи с распространением коронавируса, могут с четверга возобновить работу, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила... Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовано проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отмечают, что особое внимание будет уделено практическим занятиям. На них будут допускать только в масках и перчатках. После каждого практического занятия автошколы обязаны проводить проветривание и санитарную обработку.
Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг - бани, салоны красоты. Общепит работает онлайн и на вынос.
По последним данным, в регионе зафиксировано 432 подтвержденных случая коронавирус, один летальный исход. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один на ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский крайОбщество
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