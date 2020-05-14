В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол

КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Автошколы Автошколы Забайкальского края при соблюдении мер безопасности, введенных в связи с распространением коронавируса, могут с четверга возобновить работу, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила... Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовано проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что особое внимание будет уделено практическим занятиям. На них будут допускать только в масках и перчатках. После каждого практического занятия автошколы обязаны проводить проветривание и санитарную обработку.

Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг - бани, салоны красоты. Общепит работает онлайн и на вынос.

По последним данным, в регионе зафиксировано 432 подтвержденных случая коронавирус, один летальный исход. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один на ИВЛ.