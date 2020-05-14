В штате Висконсин суд отменил указ губернатора о продлении самоизоляции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Верховный суд американского штата Висконсин отменил указ губернатора Тони Эверса о продлении режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, следует из решения суда.
Ранее Эверс распорядился, чтобы департамент здравоохранения и социального обеспечения штата продлил до 26 мая указ о самоизоляции.
Cуд четырьмя голосами против трех постановил, что администрация губернатора-демократа Тони Эверса превысила свои полномочия, продлив ограничительные меры до 26 мая.
В свою очередь Эверс заявил телеканалу CNN, что решение суда "ввергает штат в хаос".
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 1 390 406 случаев заражения коронавирусом, скончались 84 119 человек.
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