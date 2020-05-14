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2020-05-14T07:45
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На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков
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РИА Новости

На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков

06:41 14.05.2020 (обновлено: 07:45 14.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело после обнаружения тел двух братьев 6 и 7 лет, пропавших на Чукотке, признаков насилия пока не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Семилетний и шестилетний мальчики ушли из дома во вторник. Сообщалось, что на их поиски вышла полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми.
"Дело возбуждено по ч. 3 ст 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" – ред.). Дети обнаружены под снегом. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Явных признаков насильственной смерти нет", - сказал собеседник.
Кадры работы следственных органов в Тверской области
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