На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело после обнаружения тел двух братьев 6 и 7 лет, пропавших на Чукотке, признаков насилия пока не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Семилетний и шестилетний мальчики ушли из дома во вторник. Сообщалось, что на их поиски вышла полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми.
"Дело возбуждено по ч. 3 ст 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" – ред.). Дети обнаружены под снегом. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Явных признаков насильственной смерти нет", - сказал собеседник.
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