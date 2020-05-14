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2020-05-14T06:39
https://ria.ru/20200514/1571410483.html
В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР
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РИА Новости

В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР

06:39 14.05.2020
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© Фото : Федеральная таможенная службаГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
© Фото : Федеральная таможенная служба
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Российские водители фур, застрявших перед пунктом пропуска с КНР в Приморье, в знак протеста решили на три дня не проезжать в Китай, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья сообщали, что ведут переговоры с руководством провинций КНР по поводу разрешения ситуации на границе. Посол РФ в Китае Андрей Денисов сообщал, что дипмиссия знает о сложной ситуации на пограничных пунктах пропуска с КНР и пытается решить проблему. В среду Куприянов сообщал РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье, водители готовы бастовать. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур. Власти Приморья сообщили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса.
"Водители в знак протеста против сложившейся ситуации, а также того, что пункт пропуска не реконструируют, как планировалось, решили в течение трех дней не пересекать границу в пункте пропуска Пограничный", - сообщил Куприянов.
По его словам, очередь из фур на российской стороне растет.
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РоссияАндрей ДенисовКитайПриморский крайОбщество
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