Гутерреш призвал оказать психологическую помощь группам риска по COVID-19

"К группам наибольшего риска относятся находящиеся на переднем крае борьбы медицинские работники, пожилые люди, подростки и молодежь, лица с ранее существовавшими расстройствами психического здоровья, а также те, кто оказался в эпицентре конфликта и кризиса. Мы должны помочь им и поддержать их", - сказал Гутерреш в своем видеообращении.