Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T06:36
https://ria.ru/20200514/1571410446.html
Гутерреш призвал оказать психологическую помощь группам риска по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Гутерреш призвал оказать психологическую помощь группам риска по COVID-19

06:36 14.05.2020
175
© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 14 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран оказать психологическую помощь группам риска на фоне распространяющейся пандемии коронавируса, в том числе врачам, молодежи и людям преклонного возраста.
"К группам наибольшего риска относятся находящиеся на переднем крае борьбы медицинские работники, пожилые люди, подростки и молодежь, лица с ранее существовавшими расстройствами психического здоровья, а также те, кто оказался в эпицентре конфликта и кризиса. Мы должны помочь им и поддержать их", - сказал Гутерреш в своем видеообращении.
Даже когда пандемия будет взята под контроль, горе, беспокойство и депрессия будут продолжать сказываться на людях и социальных группах, указал он.
По словам Гутерреша, услуги в области психического здоровья являются неотъемлемой частью всех правительственных мер реагирования на COVID-19. Они должны быть расширены и полностью профинансированы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Вчера, 08:50
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого об отмене санкций
"Я настоятельно призываю правительства, гражданское общество, органы здравоохранения и другие стороны срочно объединиться для рассмотрения аспекта психического здоровья этой пандемии", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВОЗООНВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли и 19 ранены при взрыве автомобиля
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР
Глобус в парке в Ухане, Китай
СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ отменил режим ЧС на большей части Японии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Путин призвал оперативно конвертировать научные заделы в продукцию
Врачи
В Бурятии более 2,5 тысяч медиков получили допвыплаты
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
Практические занятия в автошколе
В Забайкалье разрешили возобновить работу автошкол
Американские флаги в Вашингтоне
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
Житель Сирии с коробкой гумпомощи из России
В Сирии ряд населенных пунктов получат гуманитарную помощь из России
Коронавирус в США
В штате Висконсин суд отменил указ губернатора о продлении самоизоляции
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких Авенте-М
В регионы должны поставить 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Медицинский работник в больнице
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В Японии отменят режим ЧС в 39 префектурах из 47
Хакер за компьютером
Эксперты предупредили о "сексуальных" вымогательствах в интернете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировали ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
Лента новостейМолния