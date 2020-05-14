Гутерреш призвал оказать психологическую помощь группам риска по COVID-19

ООН, 14 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран оказать психологическую помощь группам риска на фоне распространяющейся пандемии коронавируса, в том числе врачам, молодежи и людям преклонного возраста.
"К группам наибольшего риска относятся находящиеся на переднем крае борьбы медицинские работники, пожилые люди, подростки и молодежь, лица с ранее существовавшими расстройствами психического здоровья, а также те, кто оказался в эпицентре конфликта и кризиса. Мы должны помочь им и поддержать их", - сказал Гутерреш в своем видеообращении.
Даже когда пандемия будет взята под контроль, горе, беспокойство и депрессия будут продолжать сказываться на людях и социальных группах, указал он.
По словам Гутерреша, услуги в области психического здоровья являются неотъемлемой частью всех правительственных мер реагирования на COVID-19. Они должны быть расширены и полностью профинансированы.
"Я настоятельно призываю правительства, гражданское общество, органы здравоохранения и другие стороны срочно объединиться для рассмотрения аспекта психического здоровья этой пандемии", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.