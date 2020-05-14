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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T06:35
https://ria.ru/20200514/1571410409.html
В Бурятии более 2,5 тысяч медиков получили допвыплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397970_0:43:3280:1889_1036x0_80_0_0_8f157b8259d1115910ea31345ea37e43.jpg
РИА Новости

В Бурятии более 2,5 тысяч медиков получили допвыплаты

06:35 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Боле 2,5 тысяч медиков Бурятии получили дополнительные выплаты из федерального бюджета за работу с зараженными COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей, и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям.
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При этом 11 мая Путин обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
"Выплаты по постановлению №415 были произведены медицинским работникам за время, в течение которого они непосредственно оказывали медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией или гражданам, находящимся в группе риска заражения COVID-19. Выплаты по постановлению №484 были произведены работникам скорой медицинской помощи и работникам "ковидных" госпиталей…. Из средств федерального бюджета за апрель 2020 года выплаты получили 2610 работников медицинских организаций", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что выплаты в полном размере осуществляются, если сотрудник отработал полный месяц в условиях оказания помощи больным коронавирусом.
"Так как в апреле в большинстве районов было зарегистрировано незначительное количество случаев заболеваний COVID-19, то оплата производилась за время, в течение которого работники оказывали медицинскую помощь, зараженным коронавирусной инфекцией", - говорится в пояснении минздрава республики.
В ведомстве также сообщили, что из республиканского бюджета предусмотрены выплаты медработникам, на которых не распространяются федеральные выплаты. Выплаты от региона уже получили 738 работников.
По информации управления Роспотребнадзора Бурятии, в республике за сутки зарегистрировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии количество случаев заражения составляет 824. Выздоровели 252 человека, умерли шесть человек. В реанимации находятся 16 взрослых пациентов, в том числе двое на аппарате ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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