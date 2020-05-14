В Бурятии более 2,5 тысяч медиков получили допвыплаты

КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Боле 2,5 тысяч медиков Боле 2,5 тысяч медиков Бурятии получили дополнительные выплаты из федерального бюджета за работу с зараженными COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей, и еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям.

При этом 11 мая Путин обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.

"Выплаты по постановлению №415 были произведены медицинским работникам за время, в течение которого они непосредственно оказывали медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией или гражданам, находящимся в группе риска заражения COVID-19. Выплаты по постановлению №484 были произведены работникам скорой медицинской помощи и работникам "ковидных" госпиталей…. Из средств федерального бюджета за апрель 2020 года выплаты получили 2610 работников медицинских организаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что выплаты в полном размере осуществляются, если сотрудник отработал полный месяц в условиях оказания помощи больным коронавирусом.

"Так как в апреле в большинстве районов было зарегистрировано незначительное количество случаев заболеваний COVID-19, то оплата производилась за время, в течение которого работники оказывали медицинскую помощь, зараженным коронавирусной инфекцией", - говорится в пояснении минздрава республики.

В ведомстве также сообщили, что из республиканского бюджета предусмотрены выплаты медработникам, на которых не распространяются федеральные выплаты. Выплаты от региона уже получили 738 работников.

По информации управления Роспотребнадзора Бурятии, в республике за сутки зарегистрировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии количество случаев заражения составляет 824. Выздоровели 252 человека, умерли шесть человек. В реанимации находятся 16 взрослых пациентов, в том числе двое на аппарате ИВЛ.