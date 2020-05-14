В ряде районов Приморья возможно ослабление режима самоизоляции с 18 мая

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Власти Приморья с понедельника могут открыть ряд предприятий и ослабить режим самоизоляции в отдельных районах края исходя из местной эпидобстановки, сообщает правительство региона.
Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в четверг сказал, что на ближайшем заседании штаба может быть принято решение по снятию ограничений в некоторых районах Приморского края.
"Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие", - заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор добавил, что масочный режим сохранится в крае еще надолго, и поручил главам районов усилить работу по профилактике эпидемии и выявлению заболевших.
С 31 марта в регионе действует режим полной самоизоляции, он продлен до 31 мая.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Приморье заболели 1057 человек. Больше всего заразившихся - во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.
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