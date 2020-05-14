В ряде районов Приморья возможно ослабление режима самоизоляции с 18 мая

"Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие", - заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.