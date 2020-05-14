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2020-05-14T06:05
https://ria.ru/20200514/1571410181.html
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
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РИА Новости

США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

06:05 14.05.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран в случае, если в Совете Безопасности ООН будет наложено вето на подготовленную резолюцию, говорится в статье спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, опубликованной в газете Wall Street Journal.
Ранее Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.
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По словам Хука, администрация президента США Дональда Трампа готова использовать все законные возможности для продления эмбарго в случае вето.
"Если действия американской дипломатии будут сведены на нет вето, то США сохранят за собой право возобновить эмбарго на поставки вооружений другими способами. Резолюция 2231 Совета Безопасности снимает большинство санкций ООН, но также создает правовой механизм для исключительного использования определенными странами с целью возобновления санкций. Эмбарго на поставки оружия является одной из этих санкций", - написал Хук.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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