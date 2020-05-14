США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

"Если действия американской дипломатии будут сведены на нет вето, то США сохранят за собой право возобновить эмбарго на поставки вооружений другими способами. Резолюция 2231 Совета Безопасности снимает большинство санкций ООН, но также создает правовой механизм для исключительного использования определенными странами с целью возобновления санкций. Эмбарго на поставки оружия является одной из этих санкций", - написал Хук.