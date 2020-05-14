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2020-05-14T05:53
https://ria.ru/20200514/1571410110.html
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
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РИА Новости

Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое

05:53 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число россиян, которые каждый день ходят в ближайший магазин за продуктами, на фоне самоизоляции упало почти в три раза, показало исследование платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Личный опрос респондентов проводился путем анкетирования, репрезентативная выборка составила 1200 человек.
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Аналитики выяснили, что больше половины опрошенных (65%) по-прежнему продолжают покупать продукты в ближайшем супермаркете. Исключительно доставкой пользуются лишь 2% опрошенных, 18% чередуют поход в магазин и онлайн-заказы.
"Зато частота походов в магазин резко сократилась – число тех, кто ходит за продуктами каждый день, упало почти в три раза, большинство опрошенных старается закупаться едой и предметами первой необходимости на три дня (51%) или на неделю (26%)", - показал опрос.
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Выяснилось, что меньше всего ходит в супермаркет молодежь – почти половина представителей поколения Z (от 18 до 24 лет), в то время как даже среди пенсионеров эта доля составляет 61%. Зато пожилые люди оказались самыми запасливыми – 17% из них заранее закупились едой и предметами первой необходимости. В других возрастных группах это сделали лишь 9%, рассказала руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.
Согласно результатам опроса, 23% респондентов вообще никогда не пользовались сервисами доставки. Из числа тех, кто раньше такими сервисами пользовался, 34% сказали, что на самоизоляции стали чаще заказывать готовую еду, 48% - чаще заказывать продукты, 29% - чаще заказывать непродовольственные товары. Что касается предпочитаемого способа оплаты, 32% респондентов отметили, что с началом пандемии стали реже пользоваться наличными, а еще 15% и вовсе отказались от бумажных денег.
"Самыми большими любителями доставки оказались миллениалы (25-34 года) – они чаще, чем любые другие возрастные группы, пользуются различными сервисами, даже по сравнению с еще более технологичным поколением Z. Любопытно и то, что сервисы доставки готовой еды популярнее у женщин, чем у мужчин", - отметила Ирина Лобанова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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