В Приморье сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

"Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 49 пациентов в Приморском крае. Общее число заболевших выросло до 1057 человек. По информации регионального оперативного штаба, Приморье занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству заболевших COVID-19", — говорится в сообщении.

"Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно. Так, сейчас в детском инфекционном госпитале находится 31 ребенок, из них 27 уже проходят лечение от COVID-19, еще четыре – ждут повторных анализов на наличие этой инфекции. Самому юному пациенту – всего два месяца", – сообщают власти.