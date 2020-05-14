В Приморье сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 49 - до 1057, в регионе все больше инфицированных детей, сообщает правительство края.
"Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 49 пациентов в Приморском крае. Общее число заболевших выросло до 1057 человек. По информации регионального оперативного штаба, Приморье занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству заболевших COVID-19", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последнее время заметно увеличилось число детей с коронавирусной инфекцией.
"Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно. Так, сейчас в детском инфекционном госпитале находится 31 ребенок, из них 27 уже проходят лечение от COVID-19, еще четыре – ждут повторных анализов на наличие этой инфекции. Самому юному пациенту – всего два месяца", – сообщают власти.
За минувшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 39 человек. Всего с начала эпидемии коронавируса выздоровели 307 человек, 12 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.