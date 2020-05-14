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Гендиректор ВТО планирует преждевременно покинуть свой пост, сообщает СМИ
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РИА Новости

Гендиректор ВТО планирует преждевременно покинуть свой пост, сообщает СМИ

05:42 14.05.2020
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Архивное фото
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу собирается преждевременно покинуть свой пост, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Бразильский дипломат занимает должность с 2013 года, его второй срок на этом посту должен был завершиться в 2021 году. По данным источников, представители государств-членов ВТО уже уведомлены о решении Азеведу.
Как отмечает агентство, такая мера осложнит и без того непростую ситуацию в организации, которая на протяжении долгого времени вынуждена противостоять ряду системных кризисов.
Сообщается, что временно исполняющим обязанности генерального директора ВТО может стать один из четырёх заместителей Азеведу. В настоящий момент эти обязанности выполняют Йонов Фредерик Ага (Нигерия), Карл Браунер (Германия), Алан Вульф (США), а также И Сяочжунь (Китай).
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