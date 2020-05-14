Гендиректор ВТО планирует преждевременно покинуть свой пост, сообщает СМИ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу собирается преждевременно покинуть свой пост, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Бразильский дипломат занимает должность с 2013 года, его второй срок на этом посту должен был завершиться в 2021 году. По данным источников, представители государств-членов ВТО уже уведомлены о решении Азеведу.
Как отмечает агентство, такая мера осложнит и без того непростую ситуацию в организации, которая на протяжении долгого времени вынуждена противостоять ряду системных кризисов.