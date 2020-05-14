В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели шесть пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 929 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 101 человек (девять человек находятся в тяжелом состоянии), 78 195 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
В общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1632 человека уже выздоровели, в больницах остаются 60 человек.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, из 11 – локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 49 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 712 бессимптомных носителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.