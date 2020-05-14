В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Три новых случая заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели шесть пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все три новых случая локальные, два были выявлены в провинции Ляонин и один - в провинции Цзилинь

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 929 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 101 человек (девять человек находятся в тяжелом состоянии), 78 195 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

В общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1632 человека уже выздоровели, в больницах остаются 60 человек.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, из 11 – локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 49 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 712 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1050 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 1008 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (43 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 375 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.