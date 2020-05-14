Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T12:05
https://ria.ru/20200514/1571409699.html
Сбербанк назвал профессии будущего
https://cdn24.img.ria.ru/images/149574/52/1495745294_0:0:2847:1602_1036x0_80_0_0_cbd90436fa26985f6c9112b06481e0e9.jpg
РИА Новости

Сбербанк назвал профессии будущего

05:12 14.05.2020 (обновлено: 12:05 14.05.2020)
12603
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сбербанк . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом все более актуальной будет становиться и профессия учителя, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент, директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Марина Ракова.

"Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие", — считает она.

Кроме того, уверена Ракова, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, — учитель. "Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель — это профессия, которую никогда не заменит машина", — сказала вице-президент Сбербанка.
При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет. "В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру", — заключила она.
Женщина, переживающая стресс
12 мая, 16:54Распространение нового коронавируса
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
371623366
Обсудить 15
РоссияСбербанк РоссииОбщество
Популярные комментарии
Согласен. Никита Сергеевич Михалков хорошо по этой теме прошёлся в последнем выпуске Бесогона - "У кого в кармане государство" (смотреть на официальном канале в YouTube).
14 мая, 06:03
ХЛХранитель Лабиринта
2520001
Всё более тревожные звоночки идут от Сбербанка. То Греф заявляет о необходимости ликвидации математических школ, то заявляет об опасности знаний, то секту Бизнес-молодость включает в образовательную программу Сбербанка, эпидемиологией занялся. Теперь это... Ведь это официальные заявления, и такого рода «элита» имеет власть…
14 мая, 05:22
ИЯИбрагим Яблоков
2300103
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу 13 объектов в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния