Сбербанк назвал профессии будущего

"Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие", — считает она.

Кроме того, уверена Ракова, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, — учитель. "Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель — это профессия, которую никогда не заменит машина", — сказала вице-президент Сбербанка.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет. "В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру", — заключила она.