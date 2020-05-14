В США частично открывают Йеллоустонский парк

Парк был закрыт 24 марта из-за вспышки коронавируса в штатах Монтана и Вайоминг.
"В соответствии с указаниями Белого дома, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и государственных и местных органов власти, Йеллоустонский национальный парк откроется на ограниченной основе 18 мая", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что администрация парка подготовила трехэтапный план его открытия, с 18 мая будут открыты южный и восточный входы в штате Вайоминг, посетители получат доступ к туалетам, автозаправочным станциям самообслуживания, тропинкам, настилам и ряду других объектов, открытие которых предусмотрено на первом этапе.
Доступ в парк со стороны Монтаны и Айдахо пока останется закрытым в связи с действующими в этих двух штатах ограничениями.
Йеллоустонский парк известен во всём мире своими термальными источниками и гейзерами, уникальной флорой и фауной. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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