В США частично открывают Йеллоустонский парк

Парк был закрыт 24 марта из-за вспышки коронавируса в штатах Монтана и Вайоминг.

"В соответствии с указаниями Белого дома, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и государственных и местных органов власти, Йеллоустонский национальный парк откроется на ограниченной основе 18 мая", - сообщается в заявлении.

Доступ в парк со стороны Монтаны и Айдахо пока останется закрытым в связи с действующими в этих двух штатах ограничениями.