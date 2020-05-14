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2020-05-14T05:52
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Кинологи рассказали, как правильно завести собаку
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РИА Новости

Кинологи рассказали, как правильно завести собаку

05:07 14.05.2020 (обновлено: 05:52 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЩенок немецкой овчарки
Щенок немецкой овчарки
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Щенок немецкой овчарки . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) считает самоизоляцию хорошим временем, чтобы обзавестись щенком, поэтому поделились с РИА Новости советами для молодых хозяев.

"Самоизоляция — отличное время для того, чтобы завести себе собаку. У вас будет достаточно времени, чтобы познакомиться с питомцем, узнать о его характере и потребностях. Залог счастливой совместной жизни — правильно воспитанная собака, которой уделяли достаточно времени и внимания. Если вы давно мечтали о животном в доме, но не могли решиться — нынешнее время самое подходящее для этого случая", — сказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

Подготовка дома

Как рассказали в РКФ, в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности собаки. Для этого особое внимание кинологи советуют уделить проводам. "Все электропровода и кабели, которые расположены на полу, необходимо провести по верху или спрятать их в специальные короба под плинтусы. Если это невозможно, поставьте мебель таким образом, чтобы она закрыла щенку доступ к проводам", — сказали в РКФ.
Кроме того, владельцам советуют обойти квартиру и обратить внимание на предметы мебели и быта, которые могут быть потенциально опасными для животного: стеклянные предметы, расположенные на кофейных столиках, бытовая химия, мелкие предметы.
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Также кинологи советуют подумать о том, где будет располагаться "собачье место" в квартире. "Это место для собаки, в котором она будет чувствовать себя в безопасности. Для этого можно приобрести клетку, которая в последствии станет таким комфортным домом для питомца или мягкую лежанку. Когда собака появится у вас в доме, внимательно проследите, где она чаще всего отдыхает, и поставьте клетку в это место", — рассказали в РКФ.
Выбирать место специалисты советуют доверить собаке, иначе она может принципиально не захотеть там отдыхать.

Уход за щенком

"Если вы собираетесь взять щенка, заранее купите пеленки и чистящие средства на основе энзимов. Даже если вы планируете выгуливать собаку, в доме должно быть место, где питомец может сходить в туалет в случае необходимости", — рассказали в РКФ.

Кинологи напомнили, что для прогулок потребуется ошейник и поводок. Лучше всего иметь два поводка: длинный и короткий. К выбору ошейника советуют отнестись внимательно, чтобы он подошел по размеру собаке.
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"Обязательно при покупке ошейника позаботьтесь об адреснике с контактами хозяина. Без него не стоит выходить на прогулку с животным", — сказали в РКФ.
Корм будущему питомцу в условиях самоизоляции можно выбрать по телефону с продавцом-консультантом или ветеринарным врачом. Питомцу потребуется две миски — одна для воды, другая для еды. "Лучше всего подойдут керамические или металлические, поскольку собака не сможет их сгрызть. Очень важно обеспечивать собаке постоянный доступ к свежей воде, для этого регулярно подливайте или заменяйте воду в течение дня", — рассказали в РКФ.
Также владельцам потребуются средства и приспособления для ухода за собакой: щетка для расчесывания шерсти, шампунь для мытья, зубная паста и щетка, лосьоны для чистки глаз и ушей.

Режим дня

Кинологи советуют соблюдать режим дня, поскольку для собаки это последовательность ритуалов. "Самое важное для питомца, чтобы ритуал, например, выхода на прогулку и сопутствующих ему событий был последовательный и одинаковый. Животному важно понимать, в какой момент вы собираетесь гулять: достаете привычные ботинки, собачий поводок, подзываете одной и той же командой", — сказали в РКФ.
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Там отметили, что ритуалы успокаивают собаку, многократно повторенный процесс быстро запоминается животным и убирает лишний стресс.

"Важно, чтобы данные ритуалы вводили хозяева, а не собака. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, что питомец будет диктовать вам, когда его необходимо кормить и выгуливать, мешая привычному укладу жизни", — отметили кинологи.

Социализация питомца

Прежде чем принять решение завести собаку, кинологи советуют знать свои планы на ближайший год пока растет щенок.
"Вы должны примерно понимать, что в ближайший год, пока подрастает щенок, у вас будет время на воспитание собаки, средства на обеспечение её кормом и своевременным уходом, постоянное местожительство", — говорят в РКФ.
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Когда собака адаптируется и у неё появится крепкая привязанность к семье, она сможет переживать стресс, связанный с переездами и отсутствием внимания.

"Появление в доме собаки — ответственный шаг, который изменит не только вашу жизнь, но и жизнь животного, которого вы приведете в дом. Поэтому необходимо заранее подготовиться к собаке. Помните, когда она оказывается у вас дома, вы становитесь ответственным за жизнь и здоровье питомца, а также за комфорт окружающих вас людей", — отметили в РКФ.

Первый день

В первый день, когда собака только появилась в доме, кинологи просят не ходить за ней по пятам и пытаться чем-то увлечь. "Животному необходимо дать пространство и спокойствие, чтобы оно привыкло к новой обстановке и запахам, обнюхало все углы и познакомилось с домочадцами. Не будьте навязчивыми, но, если собака самостоятельно проявила к вам интерес, пообщайтесь с ней, дайте лакомство или поиграйте", — рассказали кинологи.
В этот период владельцам советуют присмотреться к питомцу: где он проявляет интерес, как реагирует на разные обстоятельства. После первой недели можно начать понемногу обучать собаку домашним правилам. "Заранее определите границы дозволенного: будет ли пес спать у вас на кровати, разрешено ли ему пересекать границы кухни и другое. За соблюдение ваших правил хвалите и поощряйте животное лакомством или игрой", — рассказали в РКФ.
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РоссияРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)домашние животныесобакиЖивотныеОбщество
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