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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T05:01
https://ria.ru/20200514/1571409483.html
В России разработали памятку о кредитных каникулах при пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569638021_0:236:3222:2048_1036x0_80_0_0_3bf237f9a4291955cb7c57934c4e825a.jpg
РИА Новости

В России разработали памятку о кредитных каникулах при пандемии

05:01 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с экспертами Минфина разработал памятку для граждан об особенностях кредитных каникул в период распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно памятке, которую можно скачать на сайте Роспотребнадзора, запрос на кредитные каникулы надо подать не позднее 30 сентября 2020 года. Каникулы распространяются на кредитный договор, договор займа, заключенный с банком, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и ломбардом. Также граждане могут затребовать кредитные каникулы в отношении ипотеки, потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт.
Отмечается, что срок льготного периода вправе определить сам заемщик: от одного до шести месяцев. Однако на один кредит можно лишь раз получить кредитные каникулы.
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Чтобы получить каникулы, совокупный доход заемщика за предыдущий месяц от подачи заявления должен был снизиться более, чем на 30% от среднемесячного дохода за 2019 год. При этом кредит должен был быть оформлен не позднее 3 апреля, также заемщик не должен находиться на ипотечных каникулах по статье 6.1-1 353-ФЗ, а полная сумма кредита должна быть меньше лимита. Поясняется, что ипотечный лимит по Москве составляет 4,5 миллиона рублей, по Подмосковью - три миллиона рублей, а в остальных регионах РФ - два миллиона рублей. Кроме того, лимит потребительского кредита по всей России составляет 250 тысяч рублей, лимит автокредита - 600 тысяч рублей, а по кредитной карте - 100 тысяч рублей.
Подчеркивается, что кредитор должен дать ответ заемщику спустя пять дней после подачи им заявления на кредитные каникулы, однако при отсутствии ответа в течение 10 дней заемщик автоматически получает кредитные каникулы.
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Согласно данным, во время льготного периода проценты по ипотеке и кредитам будут начисляться по ставке, указанной в договоре, но оплачивать их нужно будет после полного погашения платежей по графику, при этом срок кредита продлевается. Граждане могут в любой момент каникул вносить полный платеж или частично, эти суммы будут учитываться в счет погашения основного долга. Кроме того, кредитные каникулы вносятся в кредитную историю, но они не снизят рейтинг заемщика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИпотекаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство финансов РФ (Минфин России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
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