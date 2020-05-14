В Мексике число жертв COVID-19 превысило четыре тысячи человек

МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости COVID-19 в стране, согласно новым цифрам заболевших уже более 40 тысяч за всё время наблюдений, скончались 4220 человек.
"На сегодняшний день число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 40 186, однако активной остается четверть из них", - сообщил в ходе пресс-конференции, которая опубликована в Twitter ведомства, директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
По данным властей, за минувшие сутки общее число случаев выросло на 1862, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, составляет 9378 (+561).
Число летальных случаев COVID достигло 4220 (+294 за день), еще у 318 умерших подозрение на коронавирус. Власти изучают 24 856 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 148 497 (+6293).
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано сейчас в Мехико (2240 случаев) и штате Мехико (1244). Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.