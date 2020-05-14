В Мексике число жертв COVID-19 превысило четыре тысячи человек

"На сегодняшний день число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 40 186, однако активной остается четверть из них", - сообщил в ходе пресс-конференции, которая опубликована в Twitter ведомства, директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.