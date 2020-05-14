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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:52
https://ria.ru/20200514/1571409387.html
Врач объяснил, почему дети легче переносят СOVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Врач объяснил, почему дети легче переносят СOVID-19

04:50 14.05.2020 (обновлено: 11:52 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Дети переносят COVID-19 гораздо легче взрослых и редко ответственны за передачу вируса в семьи в силу особенностей детского иммунитета, однако встречаются единичные случаи сильных воспалений в качестве реакции на уже перенесенный коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса", врач-иммунолог, профессор Яков Беркун.

"Дети намного легче переносят это заболевание. Можно сказать, у нас уже много опыта — уже четыре миллиона больных во всем мире. И проведен целый ряд исследований, которые показывают, что дети являются источниками заболевания и заражают других крайне редко. В разных семьях это проверялось. Обычно именно взрослый человек переносит заболевание", — рассказал в интервью РИА профессор Беркун.

Причина этого явления, по словам врача, может крыться в особенностях детского иммунитета. "У детей иммунная система недостаточно развита, много компонентов есть у иммунной системы. И видимо, та часть, которая еще не развита, она и не нужна для борьбы с коронавирусом. А врожденная иммунная система как раз более эффективна у детей — может быть, благодаря этому дети легче болеют. Потом, мы знаем механизм, как вирус попадает в наши клетки через определенные рецепторы. И у детей этих рецепторов, во-первых, меньше, а во-вторых, еще есть сигналы внутри клеток, и у детей этот сигнал меньше работает. Возможно, поэтому вирус меньше проникает в организм, в клетки и реже начинается заражение", — поделился своим опытом Яков Беркун.
В клинике "Хадасса", где работает профессор, проходили лечение в том числе больные коронавирусом. По словам врача, часто медикам приходилось сталкиваться с удивительным явлением. В больших религиозных семьях, где болели взрослые, часть детей вообще не заражалась.
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"У меня есть пациенты, у которых 10-12 братьев. И мы часто наблюдали такую картину: родители — тоже не пожилые — болели легко. И часть детей была заражена, у них были положительные анализы, но заболевание проявлялось в очень легкой форме. А большинство детей даже не заражались! Вот абсолютно такое непонятное явление — когда находится в одной квартире такое количество людей и часть из них больны. А дети не заражаются", — сказал Беркун.
Израиль на этой неделе открыл ясли и детские сады, школьники младших классов учатся с прошлой недели. Часть родителей по-прежнему остерегается приводить детей в образовательные учреждения, опасаясь заражения. Профессор Беркун такую осторожность считает чрезмерной, полагая, что в небольших группах детей и при соблюдении правил гигиены риск инфицирования сейчас минимален.
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"Я детский ревматолог, иммунолог, у меня очень много пациентов, которые страдают аутоиммунными заболеваниями, получают разные препараты, которые влияют на иммунную систему. И было много опасений. Но сейчас уже, спустя несколько месяцев, мы видим, что наши пациенты страдают не чаще, чем другие люди, а во-вторых, то небольшое количество детей, которые были заражены, не болеют тяжелее, чем их здоровые ровесники", — сказал врач в интервью РИА Новости.

Однако израильские врачи столкнулись с единичными случаями, когда уже перенесенный коронавирус может вызвать сильное воспаление у здоровых детей. Врач привел случай с подростком, который поступил в больницу "Хадасса" в тяжелом состоянии с признаками сильного воспаления. Симптомов, типичных для коронавируса, у него не наблюдалось.
"У него появилось потом воспаление миокарда, его состояние ухудшилось, его перевели в реанимацию. Наблюдался тяжелейший воспалительный синдром. И мы на этом этапе, после того как отвергли всякие инфекционные заболевания, начали лечить его от аутоиммунного воспалительного шторма, дали ему препараты, подавляющие иммунную систему, и постепенно его состояние стабилизировалось. Предположили, что это связано с коронавирусом. Но все анализы на присутствие вируса были отрицательными. И только когда мы проверили серологию, анализ показал, что в его крови есть антитела к COVID-19. То есть, буквально в последнее время — пару недель назад, — он переболел им бессимптомно. Возможно, это связано", — рассказал врач.
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По словам профессора, еще два подобных случая отмечены в других израильских больницах. При этом, подчеркнул врач, речь шла об изначально здоровых подростках. Известно, что еще несколько подобных пациентов были в других странах.
"Мы не знаем, кто предрасположен к этому, но такое явление бывает. Бывает крайне редко — буквально около 20 случаев в мире — и оно связано с реакцией определенных людей на заражение вирусом", — заключил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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