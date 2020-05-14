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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T08:51
https://ria.ru/20200514/1571409324.html
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/148214/06/1482140673_0:0:3528:1986_1036x0_80_0_0_e328cebe63328c9946ea2e764e216c4a.jpg
РИА Новости

NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России

04:38 14.05.2020 (обновлено: 08:51 14.05.2020)
374676
© AFP 2020 / Emmanuel DunandВход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
Комиссия Госдумы ранее попросила российский МИД принять меры к NYT и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в России. Парламентарии также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в редакции FT и NYT подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в России. Их должны вручить главным редакторам через посольства в США и Великобритании.
Газета New York Times
Вчера, 22:07Распространение нового коронавируса
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"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", — заявила Роудс.
Ранее NYT разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на данные московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи (ежемесячно в Москве умирают порядка десяти тысяч человек). Официально подсчитанных смертей от коронавируса в столице на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 23:02Распространение нового коронавируса
МИД рассказал, от чего зависят дальнейшие шаги в ситуации с FT и NYT
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияFinancial TimesFinancial TimesThe New York TimesВеликобританияМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Российским властям сейчас нет смысла занижать данные о смертности, если только наоборот - завышать, чтобы угомонить недовольных самоизоляцией и другими принимаемыми мерами.
14 мая, 05:07
ХЛХранитель Лабиринта
21016200128
"Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой." Смешно. В любой стране власти ей манипулируют.
14 мая, 05:27
ЛКЛысый Кучерявый
126512273
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