NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
Комиссия Госдумы ранее попросила российский МИД принять меры к NYT и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в России. Парламентарии также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в редакции FT и NYT подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в России. Их должны вручить главным редакторам через посольства в США и Великобритании.
"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", — заявила Роудс.
Ранее NYT разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на данные московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи (ежемесячно в Москве умирают порядка десяти тысяч человек). Официально подсчитанных смертей от коронавируса в столице на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.