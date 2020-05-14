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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T05:27
https://ria.ru/20200514/1571409289.html
В МЧС рассказали, как самостоятельно сделать антисептик от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570676017_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_4c914e2bb7efdcca7390a98eebec4d0f.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали, как самостоятельно сделать антисептик от COVID-19

04:31 14.05.2020 (обновлено: 05:27 14.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАнтисептический гель
Антисептический гель
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Специалисты МЧС рекомендуют использовать при самостоятельном изготовлении дезинфицирующего раствора от коронавирусной инфекции только этанол и изопропиловый спирт с концентрацией 96 и 99,8% соответственно; заменять эти спирты водкой нельзя из-за низкой эффективности такого состава.
Ведомство отмечает, что дезинфекция растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна.

"Не используйте для дезинфекции спирт в чистом виде. Это приводит к сухости кожи, ее раздражению, зуду и появлению микротрещин, в которые может проникнуть вирус", — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Кроме того, не следует заменять спирты водкой — в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления эффективного антисептика.
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Спасатели сообщают, что для приготовления одного литра дезинфицирующего раствора понадобятся 830 миллилитров этанола (концентрация 96%), 40 миллилитров перекиси водорода (3%), 15 миллилитров глицерина (98%), а также 115 миллилитров дистиллированной или кипяченой воды.
Для удобства использования приготовленный антисептик рекомендуется перелить в небольшие пластиковые или стеклянные емкости. Флаконы с жидкостью необходимо выдержать 72 часа – это уничтожит вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать в емкостях, резюмирует МЧС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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