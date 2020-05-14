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2020-05-14T04:19
https://ria.ru/20200514/1571409149.html
В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ
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РИА Новости

В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ

04:19 14.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе школы
Преподаватель в пустом учебном классе школы
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Преподаватель в пустом учебном классе школы . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко сообщил, что будет следить за сохранением полноценного отпуска учителей в связи с неясной пока на фоне пандемии коронавируса ситуацией с проведением ЕГЭ.
Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что проведение ЕГЭ может быть перенесено на вторую половину июня.
"Существует неясность с проведением ЕГЭ. И мы получаем сигналы из педагогических коллективов о том, что администрации школ, например, сейчас стремятся отправить учителей (в отпуск) для того, чтобы иметь возможность в любой момент отозвать их для проведения ЕГЭ", - рассказал РИА Новости Кравченко.
По его словам, сейчас в связи с ограничениями из-за коронавируса нет никаких условий для полноценного отдыха педагогических работников.
"Мы считаем, что в настоящий момент они (преподаватели) должны находиться на своих рабочих местах, получать среднюю заработную плату, а также повышенные стимулирующие выплаты, если речь идет об изменившихся условиях работы. Мы будем следить за тем, чтобы они имели возможность для полноценного отдыха", - отметил глава комиссии.
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Кроме этого, он добавил, что профсоюзы учителей, профсоюзы, которые входят в Конфедерацию труда России, сигнализируют о серьезном росте интенсивности и изменении условий труда преподавателей. "Здесь есть целый ряд вопросов, который связан с необходимостью дополнительных выплат для учителей и работников высшей школы", - пояснил Кравченко.
Также он заявил, что поскольку президент дал поручение кабинету министров подготовить национальный план по поддержке занятости и выходу экономики из кризиса, они готовят предложения и по этому направлению.
"Мы считаем, что должны расширяться категории граждан, которые получают минимальную поддержку, оказавшись без работы. Мы считаем, что повышенный уровень пособия по безработице, который установлен для лиц, потерявших работу с 1 марта, на уровне МРОТ, должны получать как можно большее количество граждан, фактически потерявших работу. Это и граждане, которые потеряли работу и были соискателями до 1 марта текущего года, и самозанятые, и люди, которые работали в неформальном секторе", - подчеркнул правозащитник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анзор МузаевБорис КравченкоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Совет по правам человека при Президенте РФОбщество
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