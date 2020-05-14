В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ

"Мы считаем, что должны расширяться категории граждан, которые получают минимальную поддержку, оказавшись без работы. Мы считаем, что повышенный уровень пособия по безработице, который установлен для лиц, потерявших работу с 1 марта, на уровне МРОТ, должны получать как можно большее количество граждан, фактически потерявших работу. Это и граждане, которые потеряли работу и были соискателями до 1 марта текущего года, и самозанятые, и люди, которые работали в неформальном секторе", - подчеркнул правозащитник.