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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T04:13
https://ria.ru/20200514/1571409105.html
В штате Мэриленд отменят запрет выходить из дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566978867_0:252:3000:1940_1036x0_80_0_0_af96d371053cf3dc8d92f178ccd21f9a.jpg
РИА Новости

В штате Мэриленд отменят запрет выходить из дома

04:13 14.05.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesКоронавирус в США
Коронавирус в США
© AP Photo / Damian Dovarganes
Коронавирус в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Американский штат Мэриленд отменит запрет выходить из дома из-за коронавируса, но пригородов американской столицы Вашингтона это не коснется, заявил на пресс-конференции губернатор Мэриленда Ларри Хоган.
По его словам, приказ гражданам не выходить из дома, действующий с конца марта, будет изменен на рекомендацию 15 мая. Откроются магазины, но не рестораны или бары.
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"По мере того как штат осторожно продвигается вперед, мы понимаем, что не все округа в одинаковой ситуации", - сказал Хоган.
По его словам, округа Монтгомери и Принс-Джордж дали понять, что не готовы к "открытию". В этих двух округах, где живет около трети из 6-миллионного населения Мэриленда, зарегистрирована половина всех случаев коронавируса в штате.
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Вашингтонский мегаполис административно разделен между столичным округом Колумбия и штатами Мэриленд и Виргиния. В среду мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что продлевает карантин до 8 июня. Штат Виргиния также объявил, что начинает открытие предприятий, но это не коснется округов на севере штата, прилегающих к Вашингтону.
В Мэриленде, Виргинии и Вашингтоне с общим населением более 14,5 миллиона человек зарегистрировано почти 70 тысяч случаев коронавируса, число умерших превысило 3 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вашингтон (город)Округ КолумбияМэрилендВ мире
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