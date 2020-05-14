В штате Мэриленд отменят запрет выходить из дома

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Американский штат Американский штат Мэриленд отменит запрет выходить из дома из-за коронавируса, но пригородов американской столицы Вашингтона это не коснется, заявил на пресс-конференции губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

По его словам, приказ гражданам не выходить из дома, действующий с конца марта, будет изменен на рекомендацию 15 мая. Откроются магазины, но не рестораны или бары.

"По мере того как штат осторожно продвигается вперед, мы понимаем, что не все округа в одинаковой ситуации", - сказал Хоган.

По его словам, округа Монтгомери и Принс-Джордж дали понять, что не готовы к "открытию". В этих двух округах, где живет около трети из 6-миллионного населения Мэриленда, зарегистрирована половина всех случаев коронавируса в штате.

Вашингтонский мегаполис административно разделен между столичным округом Колумбия и штатами Мэриленд и Виргиния. В среду мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что продлевает карантин до 8 июня. Штат Виргиния также объявил, что начинает открытие предприятий, но это не коснется округов на севере штата, прилегающих к Вашингтону.

В Мэриленде, Виргинии и Вашингтоне с общим населением более 14,5 миллиона человек зарегистрировано почти 70 тысяч случаев коронавируса, число умерших превысило 3 тысячи.