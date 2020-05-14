Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может произойти очень скоро, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
"Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", — сказал он.
"К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает", — добавил Сапронов. Поэтому, по его словам, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.