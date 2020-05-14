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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T08:00
https://ria.ru/20200514/1571409080.html
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19

04:08 14.05.2020 (обновлено: 08:00 14.05.2020)
107736
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может произойти очень скоро, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

"Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", — сказал он.

"К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает", — добавил Сапронов. Поэтому, по его словам, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Желаем скорейшего выздоровления Навке и Пескову.
14 мая, 08:43
Половец Печенегин
20911128
А Вы уверены, что не попадете в 20%, заразившись от тех, у кого болезнь протекает бессимптомно, и не носящих маску, считающих себя здоровыми, а маски бесполезными?
14 мая, 07:46
ЛВЛюдмила Владимирова
3122019
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