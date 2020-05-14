Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.
"Если вакцина появится, то я как врач-инфекционист считаю, что в первую очередь должны прививаться люди из групп риска. Такие, как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а потом уже все остальные... Сказать, что решит ВОЗ на этот счет, и что решит минздрав конкретной страны, я не могу, но думаю, что в первых рядах будут прививаться люди с высокой степенью риска, медицинские работники, работники социальных служб, работающие с пожилыми людьми", - отметила Гольцман.
В Израиле, где власти уже объявили об улучшении эпидемиологической обстановки и число больных и новых заразившихся стабильно снижается на протяжении нескольких недель, жертвами коронавируса стали в основном пожилые люди.
"Как во всем мире, группа риска в Израиле - пожилые люди. 87% умерших от COVID-19 - люди старше 67 лет, средний возраст умерших - 80 лет. Жертвы моложе 80 лет входили в группы риска по двум или более показателям. То есть страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом или ожирением", - рассказала врач-инфекционист. Именно им, по мнению Гольцман, в первую очередь необходима вакцина.
По оценкам врача, несмотря на то, что разработкой вакцины занимается множество научных лабораторий в разных странах, ждать ее появления в ближайшие месяцы не стоит. "Если вакцина появится, если то, что сейчас проходит испытания, проявит себя как эффективное средство, то минимум, когда можно ожидать вакцину, это не раньше сентября-октября по самым оптимистичным прогнозам", - считает Гольцман.
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