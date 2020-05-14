Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

"Если вакцина появится, то я как врач-инфекционист считаю, что в первую очередь должны прививаться люди из групп риска. Такие, как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а потом уже все остальные... Сказать, что решит ВОЗ на этот счет, и что решит минздрав конкретной страны, я не могу, но думаю, что в первых рядах будут прививаться люди с высокой степенью риска, медицинские работники, работники социальных служб, работающие с пожилыми людьми", - отметила Гольцман.