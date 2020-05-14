Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T03:46
https://ria.ru/20200514/1571408883.html
В Мексике почти 100 человек погибли от отравления контрафактным алкоголем
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1036x0_80_0_0_b8e472568243fc833fcbf8f2bd068db0.jpg
РИА Новости

В Мексике почти 100 человек погибли от отравления контрафактным алкоголем

03:46 14.05.2020
358
© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Не менее 90 человек погибли от употребления различных контрафактных напитков за две недели в четырех штатах Мексики, значительная часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали день матери.
"Изъяты более 200 литров (предположительно контрафактного алкоголя – ред.), которые стали причиной смерти более 20 человек", - сообщило на своем сайте правительство центрального штата Пуэбла.
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
9 марта, 16:45Распространение нового коронавируса
Национальное бедствие. Число умерших от алкоголя иранцев снова выросло
Власти соседнего штата Морелос заявили во вторник о гибели девяти человек, однако местные СМИ со ссылкой на родственников погибших сообщают уже о 29 жертвах. Трагедия произошла на фоне запрета на продажу спиртного в регионе с пятницы по воскресенье и сообщений о появлении нелегальных точек продажи и розлива напитков.
В западном штате Халиско после отравления метанолом 26 апреля скончались в разные дни 27 человек, ещё, по крайней мере, шесть летальных случаев произошли после 9 мая.
По информации СМИ, массовый случай отравления был также зафиксирован в общине майя в штате Юкатан, где с воскресенья по среду с синдромами тяжелого отравления и потерей зрения скончались в больнице семь человек.
Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого алкоголя, включая продукты перегонки агавы и использовании для этого денатурированных спиртов. Расследования ведут одновременно региональные и федеральные следственные органы и профильные организации.
Скорая помощь на улице Стамбула
19 марта, 14:54Распространение нового коронавируса
В Турции 15 человек погибли из-за "профилактики" COVID-19 алкоголем
012301
Обсудить 0
ПуэблаМексикаПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Страны мира. Бразилия
Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19
Женщина получает наличные деньги в банкомате
Исследование: две трети россиян тратят больше половины бюджета на еду
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В Японии отменят режим ЧС в 39 префектурах из 47
Автомобиль скорой помощи, Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило четыре тысячи человек
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса
Сотрудница в операционном зале банка
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Словари
"Коронавирус" может стать словом полугодия, рассказал филолог
Коронавирус в США
В штате Мэриленд отменят запрет выходить из дома
Сейсмограф. Архивное фото
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Бразилия
В бразильском штате Пиауи временно ввели "сухой закон" из-за коронавируса
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Архивное фото
Гендиректор ВТО планирует преждевременно покинуть свой пост, сообщает СМИ
Опустевшая парковка у торгового центра МЕГА в Химках
Эксперт рассказал, как безопасно посещать торговые центры
Черногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020
В Черногории сообщили о пострадавших во время беспорядков полицейских
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
Байден требовал раскрыть имя Флинна в документах разведки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
Лента новостейМолния