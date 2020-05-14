В Мексике почти 100 человек погибли от отравления контрафактным алкоголем

МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Не менее 90 человек погибли от употребления различных контрафактных напитков за две недели в четырех штатах Не менее 90 человек погибли от употребления различных контрафактных напитков за две недели в четырех штатах Мексики , значительная часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали день матери.

"Изъяты более 200 литров (предположительно контрафактного алкоголя – ред.), которые стали причиной смерти более 20 человек", - сообщило на своем сайте правительство центрального штата Пуэбла.

Власти соседнего штата Морелос заявили во вторник о гибели девяти человек, однако местные СМИ со ссылкой на родственников погибших сообщают уже о 29 жертвах. Трагедия произошла на фоне запрета на продажу спиртного в регионе с пятницы по воскресенье и сообщений о появлении нелегальных точек продажи и розлива напитков.

В западном штате Халиско после отравления метанолом 26 апреля скончались в разные дни 27 человек, ещё, по крайней мере, шесть летальных случаев произошли после 9 мая.

По информации СМИ, массовый случай отравления был также зафиксирован в общине майя в штате Юкатан, где с воскресенья по среду с синдромами тяжелого отравления и потерей зрения скончались в больнице семь человек.