В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Чиновники госдепартамента заявили в среду, что вопрос об аннексии палестинских территорий не был главным в визите госсекретаря Чиновники госдепартамента заявили в среду, что вопрос об аннексии палестинских территорий не был главным в визите госсекретаря Майка Помпео Израиль в среду.

"Думаю, что мы должны развеять представление, что мы летали за полмира, чтобы поговорить об аннексии... Это не было целью визита", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

Другой чиновник госдепа также заявил, что этот вопрос "не был первой строчкой" в повестке дня, несмотря на публикации в СМИ.

Оба чиновника говорили на условиях анонимности, стенограмму их брифинга распространил госдепартамент.

Шестого мая посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан . По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.

Палестинская администрация отвергла заявление посла США и пообещала в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США. Палестинское руководство также осудило объявленное 6 мая решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.