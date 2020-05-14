В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Чиновники госдепартамента заявили в среду, что вопрос об аннексии палестинских территорий не был главным в визите госсекретаря Майка Помпео в Израиль в среду.
"Думаю, что мы должны развеять представление, что мы летали за полмира, чтобы поговорить об аннексии... Это не было целью визита", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.
Другой чиновник госдепа также заявил, что этот вопрос "не был первой строчкой" в повестке дня, несмотря на публикации в СМИ.
Оба чиновника говорили на условиях анонимности, стенограмму их брифинга распространил госдепартамент.
Шестого мая посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.
Палестинская администрация отвергла заявление посла США и пообещала в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США. Палестинское руководство также осудило объявленное 6 мая решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.