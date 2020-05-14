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2020-05-14T03:02
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Байден требовал раскрыть имя Флинна в документах разведки
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РИА Новости

Байден требовал раскрыть имя Флинна в документах разведки

03:02 14.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
© REUTERS / Carlos Barria
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Чиновники администрации экс-президента США Барака Обамы, включая тогдашнего вице-президента Джо Байдена, требовали раскрыть имя Майкла Флинна в документах разведки, говорится в обнародованных в среду документах.
И.о. директора национальной разведки Ричард Гренелл раскрыл список чиновников по требованию республиканцев в сенате. Законодательство США требует, чтобы имена американцев, выявленные при слежке спецслужб за иностранцами, оставались неназванными в документах разведки, хотя высокопоставленные чиновники могут потребовать раскрытия имен. Как выяснилось в среду, многие чиновники Обамы требовали, чтобы разведка раскрыла информацию о том, что именно Флинн в бытность помощником избранного президента Дональда Трампа разговаривал с послом России Сергеем Кисляком. Этот разговор вызвал обеспокоенность спецслужб, перехвативших его, а затем утечки в СМИ. Впоследствии Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности и попал под суд по обвинению в том, что он лгал ФБР о содержании разговора. Эпизод с Флинном стал одним из крупнейших в истории с расследованием "российского вмешательства в выборы", которое в Москве отрицают, и "сговора Трампа с Москвой", который отрицают не только в Москве, но и в Вашингтоне.
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Первой потребовала назвать имя Флинна тогдашний постпред при ООН Саманта Пауэр - 30 ноября 2016 года. Ее примеру последовал директор национальной разведки Джеймс Клэппер, затем последовали директора ЦРУ Джон Бреннан и ФБР Джеймс Коми, посол в России Джон Теффт. Последним в этом списке значится Байден, который попросил раскрыть имя Флинна 12 января 2017 года, за неделю до смены администрации.
Документы противоречат словам самого Байдена, который утверждал ранее в интервью ABC, что знал о расследовании против Флинна, но не имел к нему никакого отношения.
Ранее министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Флинна, который в 2017 году непродолжительное время занимал пост советника Трампа по национальной безопасности. Флинн дважды сознался в даче ложных показаний ФБР, но затем пытался отказаться от признания вины. Суд в среду дал понять, что рассмотрит, не были ли противоречивые признания Флинна поводом обвинить его в лжесвидетельстве уже не на допросе ФБР, а в суде. Были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания.
Президент Трамп ранее назвал расследование против Флинна "изменой" и выразил надежду, что виновные понесут ответственность.
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"вмешательство" РФ в выборы в СШАФБРДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыМайкл ФлиннДжон ТеффтДжеймс КомиДжон БреннанМинистерство юстиции СШАДжо БайденСШАВ мире
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