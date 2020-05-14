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2020-05-14T09:42
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В Черногории сообщили о пострадавших во время беспорядков полицейских
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РИА Новости

В Черногории сообщили о пострадавших во время беспорядков полицейских

02:55 14.05.2020 (обновлено: 09:42 14.05.2020)
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© AP Photo / Risto BozovicЧерногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020
Черногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020
© AP Photo / Risto Bozovic
БЕЛГРАД, 14 мая — РИА Новости. Множество сотрудников полиции получили травмы при столкновениях в Черногории во время протестов из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников, сообщило управление полиции страны, не называя точную цифру.
Вечером в среду в нескольких городах Черногории прошли стихийные акции протеста граждан из-за задержания на 72 часа владыки Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на День святого Василия Острожского вопреки мерам против коронавируса.

"Полиция в среду вечером была засыпана камнями и другими предметами со стороны граждан в Никшиче. Множество сотрудников получили травмы, им сейчас оказывается медицинская помощь. Проводятся задержания", — сообщило ведомство.

Отмечается, что граждане сначала собрались перед отделением полиции в Никшиче и выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников, а затем блокировали движение на дороге.
"Повреждения при инциденте получили также служебные машины и оборудование", — уточнило управление полиции. Число пострадавших при столкновениях граждан не раскрывается.
По данным издания Vijesti, травмы получили 22 полицейских, среди пострадавших граждан есть несовершеннолетние.
В городе Плевля на севере страны полиция также применила вечером силу и спецсредства для разгона участников протеста. Днем граждане Черногории блокировали автомобилями республиканскую дорогу Беране — Андриевица — Плав на севере страны и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы, но в ночь на четверг граждане снова ее блокировали.
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. 13 мая 2020
02:39Религия и мировоззрение
СПЦ призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан
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Сербская православная церковьЧерногорияВ мире
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