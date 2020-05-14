В Черногории сообщили о пострадавших во время беспорядков полицейских

Черногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020

© AP Photo / Risto Bozovic Черногорские полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Никшиче, Черногория. 13 мая 2020

БЕЛГРАД, 14 мая — РИА Новости. Множество сотрудников полиции получили травмы при столкновениях в Множество сотрудников полиции получили травмы при столкновениях в Черногории во время протестов из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви ( СПЦ ) Иоанникия и священников, сообщило управление полиции страны, не называя точную цифру.

Вечером в среду в нескольких городах Черногории прошли стихийные акции протеста граждан из-за задержания на 72 часа владыки Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на День святого Василия Острожского вопреки мерам против коронавируса.

"Полиция в среду вечером была засыпана камнями и другими предметами со стороны граждан в Никшиче. Множество сотрудников получили травмы, им сейчас оказывается медицинская помощь. Проводятся задержания", — сообщило ведомство.

Отмечается, что граждане сначала собрались перед отделением полиции в Никшиче и выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников, а затем блокировали движение на дороге.

"Повреждения при инциденте получили также служебные машины и оборудование", — уточнило управление полиции. Число пострадавших при столкновениях граждан не раскрывается.

По данным издания Vijesti, травмы получили 22 полицейских, среди пострадавших граждан есть несовершеннолетние.