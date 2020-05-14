Власти Йемена призвали сепаратистов юга вернуться к мирному соглашению

Ранее в апреле Переходный совет Южного Йемена заявил, что вводит самоуправление в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и обвинил правительство Йемена в невыполнении Эр-Риядского соглашения. В свою очередь йеменское правительство обвинило Переходный совет Южного Йемена в дестабилизации обстановки на юге страны. Сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и силами сепаратистов в провинции Абьян.

В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.