Власти Йемена призвали сепаратистов юга вернуться к мирному соглашению

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Муайен Абдель Малик призвал сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена вернуться к выполнению мирного соглашения, заключенного в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ноябре 2019 года, передает йеменское агентство САБА.
Ранее в апреле Переходный совет Южного Йемена заявил, что вводит самоуправление в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и обвинил правительство Йемена в невыполнении Эр-Риядского соглашения. В свою очередь йеменское правительство обвинило Переходный совет Южного Йемена в дестабилизации обстановки на юге страны. Сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и силами сепаратистов в провинции Абьян.
Как отмечает агентство, йеменский премьер провел в среду встречу с послами пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН, в ходе которой подчеркнул необходимость прекращения мятежа Переходного совета Южного Йемена и его возвращения к реализации Эр-Риядского соглашения.
Сепаратисты создали Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
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