В Хабаровском крае спустя пять дней потушили пожар на складе отходов

ХАБАРОВСК, 14 мая – РИА Новости. Пожар на территории площадки с отходами деревообработки в Пожар на территории площадки с отходами деревообработки в Советско-Гаванском районе Хабаровского края , начавшийся 9 мая, потушен, сообщает в четверг региональный главк МЧС

Девятого мая в МЧС поступило сообщение о возгорании в поселке Лесозавод-20 на территории коммерческого предприятия. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

"Тринадцатого мая пожар на открытом полигоне хранения отходов деревопереработке предприятия в п. Лесозавод-20 Советско-Гаванского городского округа Хабаровского края был полностью ликвидирован. Его площадь составила 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в его тушении были задействованы 36 человек и 12 единиц техники. Вместе с пожарными расчетами на месте работали сотрудники предприятия с применением бульдозерной и инженерной техники.

"Факторами, осложняющими тушение возгорания, стали большой объем горючей нагрузки, а также глубина залегания очагов горения и тления опилок. Для их ликвидации огнеборцам приходится разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоёв водой",- сообщает МЧС.