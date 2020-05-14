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2020-05-14T02:49
https://ria.ru/20200514/1571408379.html
В Хабаровском крае спустя пять дней потушили пожар на складе отходов
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РИА Новости

В Хабаровском крае спустя пять дней потушили пожар на складе отходов

02:49 14.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 мая – РИА Новости. Пожар на территории площадки с отходами деревообработки в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, начавшийся 9 мая, потушен, сообщает в четверг региональный главк МЧС.
Девятого мая в МЧС поступило сообщение о возгорании в поселке Лесозавод-20 на территории коммерческого предприятия. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
"Тринадцатого мая пожар на открытом полигоне хранения отходов деревопереработке предприятия в п. Лесозавод-20 Советско-Гаванского городского округа Хабаровского края был полностью ликвидирован. Его площадь составила 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в его тушении были задействованы 36 человек и 12 единиц техники. Вместе с пожарными расчетами на месте работали сотрудники предприятия с применением бульдозерной и инженерной техники.
"Факторами, осложняющими тушение возгорания, стали большой объем горючей нагрузки, а также глубина залегания очагов горения и тления опилок. Для их ликвидации огнеборцам приходится разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоёв водой",- сообщает МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнём. В отношении руководства предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. В ходе проверки органами дознания государственного пожарного надзора МЧС России будет дана юридическая оценка действий персонала.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайСоветско-Гаванский районПроисшествия
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