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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T02:44
https://ria.ru/20200514/1571408334.html
Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19

02:44 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Страны мира. Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса и скончавшихся за сутки от COVID-19 в Бразилии продолжает бить антирекорды - заразились 11 385 человек, скончались 749, следует из сообщения минздрава страны.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 188 974, скончались 13 149 пациентов.
Ещё 2050 смертей находятся на исследовании.
Вылечились 78 424 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бразилия
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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