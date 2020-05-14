Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса и скончавшихся за сутки от COVID-19 в Бразилии продолжает бить антирекорды - заразились 11 385 человек, скончались 749, следует из сообщения минздрава страны.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 188 974, скончались 13 149 пациентов.
Ещё 2050 смертей находятся на исследовании.
Вылечились 78 424 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.