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Религия и мировоззрение
2020-05-14T11:00
https://ria.ru/20200514/1571408290.html
СПЦ призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571418805_0:277:2880:1897_1036x0_80_0_0_1b8a0ef83717aa9dbfaa8d11a757ce68.jpg
РИА Новости

СПЦ призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан

02:39 14.05.2020 (обновлено: 11:00 14.05.2020)
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© AP Photo / Risto BozovicСпецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. 13 мая 2020
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. 13 мая 2020
© AP Photo / Risto Bozovic
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. 13 мая 2020
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Полицейские и судебные органы Черногории превысили своими действиями всякую меру при разгоне протестов против задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников, заявил ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.
Вечером в среду в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста из-за задержания на 72 часа владыки Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник Святого Василия Острожского. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против жителей городов Никшич и Плевля. Как сообщило МВД, сила применена в ответ на камни и пиротехнику со стороны протестующих. Пострадали как минимум четверо полицейских и неизвестное число граждан, включая несовершеннолетних.
"Полицейские и судебные органы черногорской власти перешли всякую меру своим насильственными действиями и явно односторонним и избирательным подходом", - цитирует слова отца Гойко митрополия Черногорско-Приморская СПЦ.
"Призываем их прекратить насилие по отношению к мирным протестам. Среди пострадавших сегодня есть и дети, а все это граждане, которые месяц-два назад мирно и с достоинством выражали свой протест", - отметил ректор Цетинской семинарии.
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий
Вчера, 02:36Религия и мировоззрение
В СПЦ заявили, что полиция Черногории пыталась унизить епископа
Днем в среду граждане Черногории блокировали автомобилями республиканские дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы, но в ночь на четверг граждане снова ее блокировали.
Синод СПЦ и совет епископов в Черногории в среду призвали власти страны освободить задержанных накануне духовных лиц, а своих прихожан – сохранять спокойствие и молиться.
Президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской церкви патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа и священников СПЦ.
Патриарх Ириней указал, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.-0-
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3 мая, 09:16Распространение нового коронавируса
Сербская православная церковь обвинила власти Черногории в притеснениях
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Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьЧерногорияСербияВ мире
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