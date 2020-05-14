СПЦ призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан

БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Полицейские и судебные органы Полицейские и судебные органы Черногории превысили своими действиями всякую меру при разгоне протестов против задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников, заявил ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.

Вечером в среду в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста из-за задержания на 72 часа владыки Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник Святого Василия Острожского. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против жителей городов Никшич и Плевля. Как сообщило МВД, сила применена в ответ на камни и пиротехнику со стороны протестующих. Пострадали как минимум четверо полицейских и неизвестное число граждан, включая несовершеннолетних.

"Полицейские и судебные органы черногорской власти перешли всякую меру своим насильственными действиями и явно односторонним и избирательным подходом", - цитирует слова отца Гойко митрополия Черногорско-Приморская СПЦ.

"Призываем их прекратить насилие по отношению к мирным протестам. Среди пострадавших сегодня есть и дети, а все это граждане, которые месяц-два назад мирно и с достоинством выражали свой протест", - отметил ректор Цетинской семинарии.

Днем в среду граждане Черногории блокировали автомобилями республиканские дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы, но в ночь на четверг граждане снова ее блокировали.

Синод СПЦ и совет епископов в Черногории в среду призвали власти страны освободить задержанных накануне духовных лиц, а своих прихожан – сохранять спокойствие и молиться.

Президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской церкви патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа и священников СПЦ.