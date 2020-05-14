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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T02:34
https://ria.ru/20200514/1571408254.html
В бразильском штате Пиауи временно ввели "сухой закон" из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/97147/42/971474284_0:469:3848:2634_1036x0_80_0_0_778467e7d46740817e2c42acd361d8ab.jpg
РИА Новости

В бразильском штате Пиауи временно ввели "сухой закон" из-за коронавируса

02:34 14.05.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Мария Ващук
Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти бразильского штата Пиауи на севере страны приняли решение  на некоторое время приостановить продажу алкоголя, чтобы помешать дальнейшему распространению коронавируса в стране, сообщил губернатор штата Веллингтон Диас.
"С пятницы 15 мая по воскресенье 17 мая будут запрещена продажа алкогольных напитков и движение междугороднего транспорта", - заявил Диас в Twitter.
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Он отметил, что причиной введения данных  мер стал низкий уровень самоизоляции в штате. Предполагается, что благодаря временному "сухому закону" у граждан появится больше мотивации оставаться дома, что будет способствовать снижению угрозы распространения инфекции.
По последним данным, в Бразилии выявлено 177 589 случаев коронавируса, скончались 12 400 человек. В штате Пиауи коронавирусом заразились 1 612 человек, число летальных исходов составляет 57.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПиауиБразилияВ мире
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