В бразильском штате Пиауи временно ввели "сухой закон" из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти бразильского штата Пиауи на севере страны приняли решение на некоторое время приостановить продажу алкоголя, чтобы помешать дальнейшему распространению коронавируса в стране, сообщил губернатор штата Веллингтон Диас.
"С пятницы 15 мая по воскресенье 17 мая будут запрещена продажа алкогольных напитков и движение междугороднего транспорта", - заявил Диас в Twitter.
Он отметил, что причиной введения данных мер стал низкий уровень самоизоляции в штате. Предполагается, что благодаря временному "сухому закону" у граждан появится больше мотивации оставаться дома, что будет способствовать снижению угрозы распространения инфекции.
По последним данным, в Бразилии выявлено 177 589 случаев коронавируса, скончались 12 400 человек. В штате Пиауи коронавирусом заразились 1 612 человек, число летальных исходов составляет 57.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.