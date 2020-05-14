В бразильском штате Пиауи временно ввели "сухой закон" из-за коронавируса

Сальвадорцы во время карантина останутся без алкоголя и сладостей

Сальвадорцы во время карантина останутся без алкоголя и сладостей

Он отметил, что причиной введения данных мер стал низкий уровень самоизоляции в штате. Предполагается, что благодаря временному "сухому закону" у граждан появится больше мотивации оставаться дома, что будет способствовать снижению угрозы распространения инфекции.