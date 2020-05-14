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2020-05-14T02:29
https://ria.ru/20200514/1571408215.html
Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке"
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РИА Новости

Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке"

02:29 14.05.2020
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© AFP 2020 / Saul Loeb Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США
© AFP 2020 / Saul Loeb
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке", в то время как противники не дремлют и изучают, что предпримут США, заявил на вебинаре в Вашингтоне директор Центра по национальной контрразведке и безопасности Билл Иванина.
Большинство учреждений США и частных фирм-подрядчиков федерального правительства перешли на заочную работу из-за вспышки коронавируса.
"Нам нужно найти эффективные решения для защиты работы, сотрудников, коммуникаций от противников, которые вообще-то активно изучают то, как мы поступаем сейчас. Сейчас наши коммуникации между домом и работой небезопасны, будь то в частном или, в особенности, в государственном секторе", - сказал Иванина. По его словам, для контрразведки это существенный вызов. В качестве противников он не раз в ходе дискуссии называл Китай и Россию.
По словам Иванины, сейчас стало невозможным следить в должной мере за сотнями тысяч человек, имеющих допуск к секретным сведениям.
"У нас сейчас 400 тысяч человек записаны на программу постоянной оценки (соответствия критериям допуска)... Мониторинг, который проводит каждое учреждение в отношении своих сотрудников, может включать вещи от использования карты доступа или удостоверения до того, что человек печатает на своем компьютере", - пояснил он.
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"В каком-то смысле сейчас у нас новый мир. Когда сотрудники дома, мы не можем отслеживать нажатия клавиш на компьютере, невозможно проводить анализ поведения. Все это создает для нас дополнительные функции", - добавил директор контрразведывательного центра.
В то же время, по его словам, даже секретным сотрудникам есть, чем заняться на удаленной работе.
"Даже если вы работаете в разведывательном сообществе и у вас есть допуск к совершенно секретным сведениям, не значит, что все, что вы делаете, засекречено..., что вы не можете работать дома и делать определенный процент вашей работы", - пояснил Иванина.
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Национальная разведка СШАЦентральное разведывательное управлениеСШАВ мире
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