В США судья рассматривает возможность обвинить Флинна в лжесвидетельстве

"Независимый эксперт должен рассмотреть вопрос, должен ли суд выпустить распоряжение об обосновании того, почему господин Флинн не должен быть обвинен в преступном неуважении к суду путем дачи ложных показаний под присягой", — говорится в распоряжении суда.