В США судья рассматривает возможность обвинить Флинна в лжесвидетельстве

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный судья Эммет Салливан дал понять в среду, что рассматривает возможность обвинить Майкла Флинна, экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности, в лжесвидетельстве.
Салливан назначил независимым консультантом по делу бывшего федерального судью Джона Глисона.
"Независимый эксперт должен рассмотреть вопрос, должен ли суд выпустить распоряжение об обосновании того, почему господин Флинн не должен быть обвинен в преступном неуважении к суду путем дачи ложных показаний под присягой", — говорится в распоряжении суда.
Ранее министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Флинна, который в 2017 году непродолжительное время занимал пост советника президента США по национальной безопасности. Флинн дважды сознался в суде в даче ложных показаний ФБР, но затем пытался отказаться от признания вины. Были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой, по мнению Трампа, следовало, что агенты сознательно пытались вывести его на ложные показания.
Трамп назвал расследование против Флинна "изменой" и выразил надежду, что виновные понесут ответственность.