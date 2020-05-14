Трамп признался, что скучает по удалившемуся от него из-за COVID-19 Пенсу

"Я не видел Майка Пенса, и я скучаю по нему. Но он находился в комнате с кем-то, у кого был положительный тест (на коронавирус). У него не положительный тест. У него противоположный результат. Он чувствует себя хорошо. Но, насколько я понимаю, мы сказали, что какое-то время мы будем разобщены", - сказал он журналистам.