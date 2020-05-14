Трамп признался, что скучает по удалившемуся от него из-за COVID-19 Пенсу

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что скучает вице-президенту Майку Пенсу, с которым временно не встречается из предосторожности.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Пенс отправился в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря был обнаружен коронавирус. Однако представитель вице-президента позже опроверг информацию о его изоляции.
"Я не видел Майка Пенса, и я скучаю по нему. Но он находился в комнате с кем-то, у кого был положительный тест (на коронавирус). У него не положительный тест. У него противоположный результат. Он чувствует себя хорошо. Но, насколько я понимаю, мы сказали, что какое-то время мы будем разобщены", - сказал он журналистам.
По его словам, он много общается с Пенсом, который работает в своем офисе, по телефону.
На этой неделе у ряда сотрудников Белого дома нашли коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности. В частности, вирус был найден у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.
Из-за контакта с зараженными в добровольную самоизоляцию ушли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которые были в составе специальной рабочей группы по координации действий в борьбе с COVID-19. Группа под руководством вице-президента Майка Пенса ежедневно собирается в Белом доме, в ее работе принимает участие и президент Дональд Трамп.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США.
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