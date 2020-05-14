Отправляющийся на МКС экипаж НАСА дважды протестируют на COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен, летящие в конце мая на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, сдадут два теста на коронавирус перед стартом, сообщило НАСА.
"Некоторые дополнительные меры предосторожности были добавлены из-за коронавируса. К примеру, все, кто приедет на космодром или будет взаимодействовать с экипажем в период карантина, а также любые VIP-персоны, будут проверяться на наличие температуры и симптомов", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
"Херли и Бенкен, а также находящиеся в непосредственном, тесном контакте с экипажем будут дважды проверены на наличие вируса в качестве меры предосторожности", - отмечается в сообщении.
НАСА также сообщило, что у экипажа уже начался период двухнедельного предстартового карантина.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.
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