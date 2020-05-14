Отправляющийся на МКС экипаж НАСА дважды протестируют на COVID-19

"Некоторые дополнительные меры предосторожности были добавлены из-за коронавируса. К примеру, все, кто приедет на космодром или будет взаимодействовать с экипажем в период карантина, а также любые VIP-персоны, будут проверяться на наличие температуры и симптомов", - говорится в сообщении на сайте НАСА.