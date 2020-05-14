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2020-05-14T02:01
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Отправляющийся на МКС экипаж НАСА дважды протестируют на COVID-19
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РИА Новости

Отправляющийся на МКС экипаж НАСА дважды протестируют на COVID-19

02:01 14.05.2020
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© NASA / Joel Kowsky Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
© NASA / Joel Kowsky
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен, летящие в конце мая на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, сдадут два теста на коронавирус перед стартом, сообщило НАСА.
Ранее сообщалось, что на 27 мая намечается запуск первого корабля Crew Dragon с экипажем на ракете-носителе Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида). Стыковка корабля с МКС планируется на 28 мая. Длительность испытательного полёта составит не более 119 суток.
"Некоторые дополнительные меры предосторожности были добавлены из-за коронавируса. К примеру, все, кто приедет на космодром или будет взаимодействовать с экипажем в период карантина, а также любые VIP-персоны, будут проверяться на наличие температуры и симптомов", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
"Херли и Бенкен, а также находящиеся в непосредственном, тесном контакте с экипажем будут дважды проверены на наличие вируса в качестве меры предосторожности", - отмечается в сообщении.
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НАСА также сообщило, что у экипажа уже начался период двухнедельного предстартового карантина.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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