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2020-05-14T02:00
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В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
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РИА Новости

В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп

02:00 14.05.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил в четверг президент Дональд Трамп.
"Я твердо считаю, что у нас должны быть отрицательные ставки", - сказал он журналистам.
Сейчас в США действует нулевая процентная ставка, однако, по словам Трампа, есть ряд стран, которые имеют отрицательные ставки, и Соединенные Штаты должны иметь аналогичные возможности занимать деньги.
Процентную ставку устанавливает Федеральная резервная система, на которую президент не имеет прямого влияния. Трамп регулярно критикует главу ФРС Джерома Паулла, когда его решения противоречат его видению ситуации, однако когда ФРС оперативно снизила ставку до 0-0.25% на фоне резкого падения цен на нефть и пандемии коронавируса, он стал более благосклонно отзываться о Пауэлле.
Герб Федеральной резервной системы США
Вчера, 16:36
ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки
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Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
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