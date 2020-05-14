В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп

"Я твердо считаю, что у нас должны быть отрицательные ставки", - сказал он журналистам.

Сейчас в США действует нулевая процентная ставка, однако, по словам Трампа, есть ряд стран, которые имеют отрицательные ставки, и Соединенные Штаты должны иметь аналогичные возможности занимать деньги.