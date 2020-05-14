В США провели более десяти миллионов тестов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США провели более 10 миллионов тестов на коронавирус, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
"Десять миллионов. Мы установили рекорд всех времен", - сказал он, продемонстрировав график, на котором было показано число тестов в США по сравнению с другими странами.
В США на сегодня зарегистрировано 1,385 миллиона случаев заражения коронавирусом. От связанных с ним осложнений скончались более 83 тысяч человек, излечились 230 тысяч.
Трамп объяснял такие высокие показатели активным тестированием.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.