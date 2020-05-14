Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T01:54
https://ria.ru/20200514/1571407800.html
Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ

01:54 14.05.2020
351
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов работать над тем, чтобы открыть школы.
"Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу)", - сказал он на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты.
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
Вчера, 14:04Распространение нового коронавируса
В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса
По словам Трампа, окончательное решение - за главами штатов, однако он не будет считать, что штаты восстановились, если в них не открыты школы.
При этом он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с COVID-19, могут выйти на работу позже.
Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Возвращение Пекина к обычной жизни
Вчера, 19:36Распространение нового коронавируса
В Пекине откроются школы и детские сады
310040
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКолорадоСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга
В США провели более десяти миллионов тестов на коронавирус
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР
В США в 2019 году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во время брифинга о коронавирусе в Белом доме
Трамп признался, что скучает по удалившемуся от него из-за COVID-19 Пенсу
Президент США Дональд Трамп
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай
Клуб "Валдай" расскажет, как "не одичать" в "осыпающемся мире"
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США
Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке"
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
В Москве суд рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже Уилана
Возвращение Пекина к обычной жизни
В Пекине откроются школы и детские сады
Страны мира. Бразилия
Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
Отправляющийся на МКС экипаж НАСА дважды протестируют на COVID-19
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит выделение 7,6 миллиарда рублей соцработникам при пандемии
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В Японии отменят режим ЧС в 39 префектурах из 47
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. 13 мая 2020
СПЦ призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан
Катер сил безопасности Венесуэлы в акватории Макуто
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
Лента новостейМолния