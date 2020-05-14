Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов работать над тем, чтобы открыть школы.

"Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу)", - сказал он на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты.

По словам Трампа, окончательное решение - за главами штатов, однако он не будет считать, что штаты восстановились, если в них не открыты школы.

При этом он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с COVID-19, могут выйти на работу позже.

Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.