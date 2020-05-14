В Москве суд рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже Уилана

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд в четверг рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Первый апелляционный суд в четверг рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана на продление его ареста, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков

"Апелляционная жалоба будет рассматриваться в Первом апелляционном суде в 11.00",- сказал собеседник агентства.

В конце марта Мосгорсуд продлил Уилану на полгода срок содержания под стражей. Помимо этого, суд отклонил ходатайство адвокатов о возврате дела в прокуратуру.

Сейчас дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". В настоящий момент суд перешел к стадии изучения доказательств защиты.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США , Канады, Ирландии и Великобритании . По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.