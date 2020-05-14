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2020-05-14T01:23
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В Москве суд рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже Уилана
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РИА Новости

В Москве суд рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже Уилана

01:23 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд в четверг рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана на продление его ареста, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
"Апелляционная жалоба будет рассматриваться в Первом апелляционном суде в 11.00",- сказал собеседник агентства.
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В конце марта Мосгорсуд продлил Уилану на полгода срок содержания под стражей. Помимо этого, суд отклонил ходатайство адвокатов о возврате дела в прокуратуру.
Сейчас дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". В настоящий момент суд перешел к стадии изучения доказательств защиты.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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РоссияПол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
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