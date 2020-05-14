Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена к ракете, на которой они отправятся в первый с 2011 года американский пилотируемый полет к МКС, повезет внедорожник Tesla Model X, сообщил в среду глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Вот кое-какие хорошие новости, которые всем понравятся. Посмотрите на эту Model X, которая повезет Роберта Бенкена и Дугласа Херли на стартовую площадку миссии Deno-2!" - написал он в своем Twitter.
Here’s some @Tesla news that everyone should love. Check out the Model X that will carry @AstroBehnken and @Astro_Doug to the launchpad for the Demo-2 mission! #LaunchAmerica pic.twitter.com/6GCQYDFXiv— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 13, 2020
Сообщение сопровождено четырьмя фотографиями белого внедорожника, на передних дверях которого размещен круглый логотип НАСА, а на заднем стекле – его упрощенный вариант, который в управлении окрестили "червяком". Это лаконичная красная аббревиатура НАСА, которую многие годы не использовали и вернули специально для пилотируемого полета.
Старт сделанного SpaceX корабля Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов планируется осуществить на ракете-носителе Falcon 9 из Космического Центра имени Кеннеди (штат Флорида) 27 мая.
Стыковка корабля с МКС предполагается 28 мая. Длительность испытательного полёта составит три-четыре месяца.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.