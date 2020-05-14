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2020-05-14T01:17
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Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla
https://cdn21.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_0:382:2961:2048_1036x0_80_0_0_28b918ad8b083c50ebf069c01ef9f15d.jpg
РИА Новости

Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla

01:17 14.05.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезентация новой модели TESLA "Model X"
Презентация новой модели TESLA Model X
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена к ракете, на которой они отправятся в первый с 2011 года американский пилотируемый полет к МКС, повезет внедорожник Tesla Model X, сообщил в среду глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Вот кое-какие хорошие новости, которые всем понравятся. Посмотрите на эту Model X, которая повезет Роберта Бенкена и Дугласа Херли на стартовую площадку миссии Deno-2!" - написал он в своем Twitter.
Сообщение сопровождено четырьмя фотографиями белого внедорожника, на передних дверях которого размещен круглый логотип НАСА, а на заднем стекле – его упрощенный вариант, который в управлении окрестили "червяком". Это лаконичная красная аббревиатура НАСА, которую многие годы не использовали и вернули специально для пилотируемого полета.
Старт сделанного SpaceX корабля Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов планируется осуществить на ракете-носителе Falcon 9 из Космического Центра имени Кеннеди (штат Флорида) 27 мая.
Стыковка корабля с МКС предполагается 28 мая. Длительность испытательного полёта составит три-четыре месяца.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
Том Круз
6 мая, 09:00Культура
Том Круз вместе с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС
661006
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Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнSpaceX Falcon 9Tesla motorsМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXФлоридаСША
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