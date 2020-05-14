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2020-05-14T09:43
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На юго-западе Судана в ходе столкновений погибли более 20 человек
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РИА Новости

На юго-западе Судана в ходе столкновений погибли более 20 человек

01:13 14.05.2020 (обновлено: 09:43 14.05.2020)
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© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие в Хартуме
Суданские военнослужащие в Хартуме
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие в Хартуме. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли, 19 пострадали в результате вооруженных столкновений в провинции Южный Кордофан на юго-западе Судана, сообщает газета Al-Sudani со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил страны Абдаллу аль-Башира.
На прошлой неделе сообщалось, что тридцать человек погибли в ходе столкновений между представителями двух племен в Южном Дарфуре из-за кражи скота.
По словам аль-Башира, столкновения, причиной которых стали торговля оружием и спор вокруг денег, начались во вторник на рынке города Кадугли и в находящихся неподалеку деревнях. Он призвал сформировать комиссию по расследованию произошедшего и подчеркнул, что эти столкновения не носят межплеменной характер.
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