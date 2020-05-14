В США в 2019 году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США в 2019 году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР, заявил директор Центра по национальной контрразведке и безопасности Билл Иванина.
"Прошлый год у нас был ужасным с точки зрения контрразведывательных угроз как для государственного, так и для частного сектора. ФБР осуществило примерно 50 арестов и обвинительных заключений в отношении людей, оказывающих поддержку министерству государственной безопасности, Народно-освободительной армии Китая и Коммунистической партии Китая", - заявил Иванина в ходе вебинара в Вашингтоне.
Как он заявляет, Коммунистическая партия Китая не останавливается ни перед чем, чтобы заполучить американские секреты и интеллектуальную собственность. Иванина утверждает также, что это понимают и в американских университетах.
"Академическое сообщество идет по пути смягчения негативного воздействия. Очевидно, они поняли угрозу и ущерб, который может быть нанесен программой "тысяча талантов" (программа КНР по привлечению ученых из-за рубежа — ред.) Опять же ФБР арестовало и обвинило многих людей. В прошлом году мы видели, что люди снимаются с места и уезжают сами. Они осознают, что поезд скоро уйдет", - сказал Иванина.
Ранее в среду ФБР и Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности США обвинили Китай в попытке взлома организаций, исследующих коронавирус.
КНР отрицает обвинения США в шпионаже.