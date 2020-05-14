В США в 2019 году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР

"Прошлый год у нас был ужасным с точки зрения контрразведывательных угроз как для государственного, так и для частного сектора. ФБР осуществило примерно 50 арестов и обвинительных заключений в отношении людей, оказывающих поддержку министерству государственной безопасности, Народно-освободительной армии Китая и Коммунистической партии Китая", - заявил Иванина в ходе вебинара в Вашингтоне.