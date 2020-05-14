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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T00:54
https://ria.ru/20200514/1571407184.html
Кабмин обсудит выделение 7,6 миллиарда рублей соцработникам при пандемии
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РИА Новости

Кабмин обсудит выделение 7,6 миллиарда рублей соцработникам при пандемии

00:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит выделение более чем 7,6 миллиарда рублей для соцработников, оказывающих услуги больным с выявленным коронавирусом и лицам из группы риска заражения, сообщает пресс-служба кабмина.
Деньги предлагается выделить на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.
Речь идет о работниках, которые оказывают соцуслуги гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения.
"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 7 672 062 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФОбщество
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