Кабмин обсудит выделение 7,6 миллиарда рублей соцработникам при пандемии

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит выделение более чем 7,6 миллиарда рублей для соцработников, оказывающих услуги больным с выявленным коронавирусом и лицам из группы риска заражения, сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги предлагается выделить на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.

Речь идет о работниках, которые оказывают соцуслуги гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 7 672 062 тысяч рублей", - говорится в сообщении.