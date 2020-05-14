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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T03:15
https://ria.ru/20200514/1571407159.html
Эксперт рассказал, как безопасно посещать торговые центры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569582437_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3b28a4d3b9db2ead811f3f07e5e2cee9.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как безопасно посещать торговые центры

03:15 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОпустевшая парковка у торгового центра "МЕГА" в Химках
Опустевшая парковка у торгового центра МЕГА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Посещение торговых центров будет представлять минимальные риски для тех, кто соблюдает социальную дистанцию и использует средства индивидуальной защиты, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Все торговые центры предполагается открыть не ранее, чем на третьем этапе разработанного Роспотребнадзором порядка ослабления режима действующих ограничений.
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"Торговый центр – это не что иное, как торговая улица, которая проектируется так, чтобы развести потоки людей по всему комплексу, рассредоточить их. При правильном проектировании и управлении возможность встретить носителя какой-то болезни остается, но если "не нарываться" и соблюдать правила социального дистанцирования какое-то время, то и избежать проблем несложно", — отметил эксперт.
По его словам, главное на первых порах использовать средства личной защиты и не участвовать в массовых мероприятиях и развлечениях, организуемых обычно ТЦ.​
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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