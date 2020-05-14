Эксперт рассказал, как безопасно посещать торговые центры

"Торговый центр – это не что иное, как торговая улица, которая проектируется так, чтобы развести потоки людей по всему комплексу, рассредоточить их. При правильном проектировании и управлении возможность встретить носителя какой-то болезни остается, но если "не нарываться" и соблюдать правила социального дистанцирования какое-то время, то и избежать проблем несложно", — отметил эксперт.