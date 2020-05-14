Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T01:05
https://ria.ru/20200514/1571407132.html
Кабмин обсудит выделение более 1,6 млрд рублей на допвыплаты медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит выделение более 1,6 млрд рублей на допвыплаты медикам

00:53 14.05.2020 (обновлено: 01:05 14.05.2020)
401
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ обсудит выделение более чем 1,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, сообщает пресс-служба кабмина.
"Проектом распоряжения предлагается выделить дополнительные средства в размере 1 664,08 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Деньги предлагается выделить органам исполнительной власти для выплат стимулирующего характера за особо важные работы медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Городская клиническая больница № 15 имени Филатова
00:20Распространение нового коронавируса
Работающие с больными COVID-19 медики получат до 80 тысяч рублей в месяц
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФОбщество
Рекомендуем
Женщина гуляет с детьми в парке
Саратовский вице-губернатор потребовал устранить очереди за выплатами
Презентация новой модели TESLA Model X
Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
В ООН рассказали о пресечении миграции из Ливии
Дом правительства Российской Федерации
Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. 13 мая 2020
СПЦ призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит выделение 7,6 миллиарда рублей соцработникам при пандемии
Пожарный
В Хабаровском крае спустя пять дней потушили пожар на складе отходов
Майк Помпео
В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
Сотрудники полиции во время работы на блокпосту в Москве
Кабмин обсудит финансирование МВД для закупок средств защиты
Сотрудники полиции Черногории
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Каша
Академик-кардиохирург рассказал о вреде плотного завтрака
Выращенный в лаборатории мини-кишечник с резко увеличенным количеством энтероэндокринных клеток. Различные гормоны показаны красным, фиолетовым и зеленым
Впервые составлен атлас гормонов кишечника человека
Американские флаги в Вашингтоне
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
Лента новостейМолния