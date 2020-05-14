Кабмин обсудит выделение более 1,6 млрд рублей на допвыплаты медикам

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ обсудит выделение более чем 1,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, сообщает пресс-служба кабмина.
"Проектом распоряжения предлагается выделить дополнительные средства в размере 1 664,08 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Деньги предлагается выделить органам исполнительной власти для выплат стимулирующего характера за особо важные работы медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.