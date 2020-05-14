Эксперт рассказал, почему 5G не может активировать коронавирус

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Технологии передачи данных 5G функционируют в соответствии с нормами в тех или иных странах и не имеют никакого отношения к здоровью людей, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В последнее время в некоторых странах мира вандалы стали уничтожать инфраструктуру 5G и другое оборудование из-за появившихся в соцсетях слухов, что пандемия коронавируса может быть связана с технологией мобильной связи пятого поколения.
"К сожалению, самоизоляция не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии людей, однако определенные фобии относительно сотовой связи были и до самоизоляции", — отметил Кусков.
По словам эксперта, нужно понимать и отделять реальность от выдумки – в России сейчас нет запущенных сетей пятого поколения, поэтому говорить, что они вредят здоровью, вызывают коронавирус, не приходится.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.