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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T02:15
https://ria.ru/20200514/1571407103.html
Эксперт рассказал, почему 5G не может активировать коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569127021_0:0:3062:1722_1036x0_80_0_0_5a1bf6351fa2bff9285809b6a19f2c23.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему 5G не может активировать коронавирус

02:15 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМачта базовой станции у сквера в Москве
Мачта базовой станции у сквера в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Технологии передачи данных 5G функционируют в соответствии с нормами в тех или иных странах и не имеют никакого отношения к здоровью людей, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В последнее время в некоторых странах мира вандалы стали уничтожать инфраструктуру 5G и другое оборудование из-за появившихся в соцсетях слухов, что пандемия коронавируса может быть связана с технологией мобильной связи пятого поколения.
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"К сожалению, самоизоляция не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии людей, однако определенные фобии относительно сотовой связи были и до самоизоляции", — отметил Кусков.
По словам эксперта, нужно понимать и отделять реальность от выдумки – в России сейчас нет запущенных сетей пятого поколения, поэтому говорить, что они вредят здоровью, вызывают коронавирус, не приходится.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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204930315
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис КусковТехнологииОбщество
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