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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T00:44
https://ria.ru/20200514/1571407058.html
Кабмин обсудит финансирование кредитов под 2% для поддержки занятости
https://cdn21.img.ria.ru/images/106674/33/1066743322_0:88:2001:1213_1036x0_80_0_0_5752f790a4e66ac58473d6c3c922ee57.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит финансирование кредитов под 2% для поддержки занятости

00:44 14.05.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание Дома Правительства РФ
Здание Дома Правительства РФ
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение средств из бюджета на реализацию программы кредитования бизнеса под 2% для поддержки занятости в компаниях из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для всех организаций, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и социально ориентированных", - говорится в сообщении.
Президент России предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФЭкономика
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