Кабмин обсудит финансирование кредитов под 2% для поддержки занятости

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для всех организаций, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и социально ориентированных", - говорится в сообщении.

Президент России предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.