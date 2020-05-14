Кабмин обсудит финансирование МВД для закупок средств защиты

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ", - говорится в сообщении.