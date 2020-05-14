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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T00:42
https://ria.ru/20200514/1571407003.html
Кабмин обсудит финансирование МВД для закупок средств защиты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571317780_0:0:3324:1870_1036x0_80_0_0_c086f2b40889e4f5e330134006876502.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит финансирование МВД для закупок средств защиты

00:42 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время работы на блокпосту в Москве
Сотрудники полиции во время работы на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время работы на блокпосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит вопрос выделения МВД денег на приобретение средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения обеспечит финансирование закупок средств индивидуальной защиты и антисептических средств и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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